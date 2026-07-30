Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь прокомментировал высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко о том, кому нужна Армения.

Выступая на брифинге, глава армянского правительства заявил, что республика представляет интерес для целого ряда мировых и региональных игроков.

«Сейчас мы показываем, кому нужна Республика Армения. Она нужна Китаю, США, Евросоюзу, Ирану. И все эти партнеры нужны Армении. Армения нужна Грузии, а Грузия — Армении. Она нужна Франции, Германии, Польше и Великобритании», — сказал Пашинян.

По его словам, Ереван продолжает развивать сотрудничество с различными государствами, придерживаясь многовекторной внешней политики и выстраивая отношения с широким кругом международных партнеров.