Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АБПА) выявило запрещенные красители в пяти образцах фруктовых соков и нектаров, реализуемых в торговых сетях страны.

В ходе мониторинга специалисты отобрали 17 образцов продукции 16 производителей и направили их на лабораторные исследования по показателям пищевых красителей, консервантов и органолептических свойств.

По результатам анализов в пяти продуктах четырех производителей были обнаружены красители, использование которых запрещено при производстве фруктовых и овощных нектаров, а также продукции из концентратов.

Нарушения выявлены в продукции компаний «Göyçay Süd», «Drop Be-Az», «İmperial 01» и «LG Konserv».

Кроме того, в ходе проверки предприятия по переработке гранатового сока компании «İmperial 01» были выявлены серьезные нарушения санитарно-гигиенических норм. В связи с этим деятельность предприятия была ограничена.

В AQTA напомнили, что обнаруженные красители разрешено использовать только в напитках с добавлением вкусоароматических веществ, тогда как в фруктовых соках и нектарах их применение запрещено.

По фактам выявленных нарушений приняты предусмотренные законодательством меры, выданы обязательные для исполнения предписания. Согласно решению агентства, партии продукции будут отозваны из торговых сетей и уничтожены.