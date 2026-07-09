Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр») заявил, что в ночь на 9 июля украинские беспилотники атаковали в Азовском море 12 танкеров, один сухогруз и один буксир.

По его словам, среди пораженных судов — танкеры Chelsea-6, Aura, Ilya Repin, Venus III, Sanar I и Penelope. Бровди утверждает, что все они входят в состав так называемого «теневого флота» и находятся под международными санкциями. Он также заявил, что за последние 96 часов были поражены в общей сложности 35 танкеров, сухогрузов и специальных плавсредств.

Независимого подтверждения этой информации на данный момент нет.

Ранее украинские военные заявляли, что в ночь на 8 июля нанесли удары по 9 танкерам с топливом, которые относятся к российскому «теневому флоту» и находятся под международными санкциями. До этого, 7 июля, Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удары по восьми танкерам с топливом, которые относятся к «теневому флоту» России.