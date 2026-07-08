Украина заявила о новой масштабной атаке на «теневой флот» России.

По данным Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, в ночь на 8 июля были поражены девять нефтяных танкеров. В подтверждение своих заявлений ВСУ опубликовали видеозаписи, на которых запечатлены моменты ударов по судам.

Кроме того, в Силах беспилотных систем сообщили, что за последние 72 часа были атакованы 21 судно, среди которых 19 танкеров, один сухогруз и один паром в Керчи.

Ранее украинские военные заявляли, что в ночь на 7 июля нанесли удары по восьми танкерам с топливом, которые относятся к российскому «теневому флоту» и находятся под международными санкциями.