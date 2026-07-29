Китай планирует передать Ирану крупную партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), сообщает Reuters.

Ожидается, что в ближайшие недели Тегеран получит первую партию. По словам собеседников издания, сделка предусматривает закупку от 300 до 400 ПЗРК, включая ракеты китайского производства QW-12 и FN-16. Она была заключена с гонконгской компанией Zhongqing Baoshang International Investment, утверждают источники агентства.

Поставки сначала будут осуществляться воздушным транспортом из Урумчи на западе Китая, а затем — транзитом через Пакистан в Иран. Стоимость сделки оценивается в $60–70 млн. Reuters назвал ее «одной из крупнейших известных попыток Тегерана» укрепить ПВО ближнего радиуса с начала военного конфликта с США и Израилем.

МИД КНР назвал сообщения о поставках китайских вооружений «совершенно безосновательными». «Китай неизменно играет роль в содействии миру и прекращению конфликта», — заявили там.

Пресс-служба вооруженных сил Пакистана (ISPR) также подчеркнула: «Домыслы о причастности Пакистана к поставкам Ирану средств ПВО из Китая абсолютно вымышлены и не соответствуют действительности».