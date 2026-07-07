Силы беспилотных систем ВСУ заявили, что в ночь на 7 июля нанесли удары по восьми танкерам с топливом, которые относятся к «теневому флоту» России и находятся под международными санкциями.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди сообщил, что помимо танкеров были поражены сухогруз и паром. По его словам, на судах возникли пожары, а сами они получили серьезные повреждения.

Бровди также заявил, что в течение ночи украинские беспилотники атаковали 58 военных объектов на оккупированных территориях Украины, а в Крыму были поражены энергетические объекты и элементы логистической инфраструктуры.