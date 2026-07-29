Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара заявил, что рассчитывает на завершение войны до того, как его сыновья достигнут призывного возраста. По его словам, это означает, что конфликт должен закончиться в течение ближайших 14 лет. Об этом Хмара рассказал в интервью американской журналистке Лоре Лумер.

«Хочу завершить войну до того, как мои сыновья достигнут призывного возраста. Чтобы они строили Украину, а не воевали за нее», — сказал он.

По данным СМИ, сейчас сыновьям Хмары 9 и 11 лет. Согласно действующему украинскому законодательству, мобилизации подлежат мужчины, достигшие 25-летнего возраста.