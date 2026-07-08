Президент США Дональд Трамп положительно относится к поставкам Турции истребителей пятого поколения F-35. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре.

«Подход Трампа к вопросу поставок F-35 является положительным. Когда F-35 будут поставлены Турции, мир увидит, что США держат слово», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Вопрос по F-35 и о судьбе приобретенных у России ЗРК С-400 Эрдогану был задан на пресс-конференции и ранее. «Продолжайте следить за нами», — кратко ответил тогда турецкий лидер.

Президент США заявил по итогам саммита НАТО, что пока не принял решение по вопросу поставок Турции F-35. «Но я склоняюсь к тому, чтобы сказать: послушайте, <…> он [Эрдоган] нам так помогает!» — отметил при этом Трамп.