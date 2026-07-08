Руководство США обсуждает в качестве одного из вариантов поставок Турции истребителей пятого поколения F-35 отключение элементов систем ПВО российского производства С-400, находящихся на вооружении республики. Об этом со ссылкой на источники сообщил американский портал Semafor.

По данным портала, Вашингтон считает подобный сценарий компромиссным, так как он должен помочь обойти ограничения на поставки F-35 Турции со стороны Конгресса США и при этом позволит Анкаре не отказываться от С-400 полностью. Тем не менее администрация президента США Дональда Трампа пока не приняла окончательного решения относительно того, каким образом Вашингтон будет продавать Турции истребители F-35.