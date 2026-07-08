Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что странам Евросоюза, входящим в НАТО, нужно сотрудничать с Анкарой в реализации оборонных инициатив, иначе они будут недостаточно эффективными.

«Оборонные инициативы европейских стран должны дополнять НАТО и не приводить к ненужному дублированию в этой сфере. Я постоянно обращаю внимание наших союзников и руководства Европейского союза на это важное обстоятельство. Факт заключается в том, что если такие союзники, как Турция, не являющиеся членами ЕС, не будут полностью вовлечены в оборонные инициативы блока, эффективность их будет очень ограниченной», — сказал он по итогам саммита НАТО в Анкаре.

Он отметил, что Турция «обладает второй по численности сухопутной армией в НАТО, способной успешно решать различные задачи».

«Мы также вносим очень большой вклад в деятельность НАТО, в миссии альянса. Но несмотря на то, что некоторые препятствия для торговли [между союзниками по НАТО] продукцией оборонной промышленности сняты, ограничения все еще сохраняются. Их необходимо безоговорочно и немедленно устранить», — заявил Эрдоган.