Европейский союз (ЕС) передал Армении дистанционно управляемую машину для разминирования нового поколения, которая будет использоваться в операциях по очистке территорий от мин.

Об этом заявил глава Службы инструментов внешней политики Европейской комиссии (FPI) Петер Вагнер на брифинге для журналистов в Ереване.

По его словам, масса машины составляет около 20 тонн.

Представитель ЕС отметил, что машины также будут использоваться в процессе делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном.