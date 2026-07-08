Азербайджан и Иордания выступают за урегулирование конфликта вокруг Ирана исключительно дипломатическим путем.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге в Баку с вице-премьером и главой МИД Иордании Айманом Ас-Сафади, сообщает Report.

По его словам, ситуация на Ближнем Востоке, конфликты и напряженность вызывают обеспокоенность.

«Мы выразили общее мнение о необходимости сохранения стабильности в нынешней ситуации, особенно вокруг Ирана, и урегулирования конфликта исключительно дипломатическим путем. Обе страны готовы предпринять необходимые шаги в этом контексте», — сказал глава МИД Азербайджана.