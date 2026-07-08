Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия не имеет шансов одержать победу в войне против Украины, и выразил надежду, что саммит НАТО в Анкаре станет для Москвы четким политическим сигналом.

В беседе с журналистами Мерц отметил, что встреча лидеров стран альянса должна придать НАТО новый импульс, укрепить единство союзников и усилить коллективную безопасность.

Глава немецкого правительства также напомнил о намерении европейских партнеров выделить Украине дополнительно 70 млрд евро в 2026–2027 годах. По его словам, страны Европы сохранят поддержку Киева и продолжат оказывать необходимую помощь.

«Теперь прекращение этой войны зависит исключительно от России. Сегодня мы вновь сделаем все, чтобы добиться этого и направить Москве четкий сигнал. У России нет шансов выиграть эту войну», — заявил Мерц.

Ранее Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в итоговой декларации саммита Россия будет названа долгосрочной угрозой для безопасности Альянса.