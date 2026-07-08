Генеральный секретарь Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс намерен защищать каждый дюйм своей территории и не собирается вести наступательные действия. Об этом он сказал на полях саммита НАТО в Анкаре.

«Не играйте с нами. Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только защищать свой образ жизни, нашу демократию и нашу территорию», — подчеркнул Рютте.

По его словам, НАТО придерживается исключительно оборонительной политики и остается приверженным коллективной защите государств-членов.

Генсек также выразил уверенность, что в итоговой декларации саммита Россия будет названа долгосрочной угрозой для безопасности Альянса.

«Я надеюсь, что сегодня все союзники вновь совместно признают, что Россия — это долгосрочная угроза для территории НАТО», — заявил он.

При этом Рютте отметил, что окончательная редакция итогового документа будет утверждена после завершения саммита, однако, по его словам, текущие договоренности позволяют рассчитывать на включение соответствующей формулировки в финальную декларацию.