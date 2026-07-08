Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил н полях саммита НАТО в Анкаре, что София больше не сможет оказывать Украине военную поддержку в виде поставок снаряжения и вооружения.

«Мы исчерпали свои возможности по оказанию военной поддержки. Я имею в виду оружие и комплекты снаряжения со складов вооруженных сил Болгарии. Мы поставили 13 партий, у нас больше нет ничего», — сказал Радев.

По его словам, София намерена продолжить поддержку Украины только в технической сфере, включая ремонт и обслуживание военной техники.

Аналогичную позицию озвучил и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Он подчеркнул, что Будапешт продолжит предоставлять Украине гуманитарную помощь, однако поставки вооружений исключены.

Ранее глава венгерского правительства сообщил, что договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским о проведении двусторонней встречи в ближайшее время.