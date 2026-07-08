Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял вице-премьера, министра иностранных дел и по делам эмигрантов Аймана ас-Сафади.

Гость передал главе государства приветствия от Короля Иордании Абдаллы II ибн аль-Хусейна и приглашение посетить Иорданию. Он отметил, что иорданский монарх придает большое значение личным отношениям с президентом Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия и попросил передать Королю Иордании свои наилучшие пожелания.

В свою очередь, Президент Азербайджана пригласил Короля Иордании посетить нашу страну.

Глава государства с удовлетворением вспомнил свои встречи с Королем Абдаллой II ибн аль-Хусейном в Азербайджане, Иордании и в рамках международных мероприятий.

В ходе беседы было подчеркнуто, что взаимные визиты и контакты на различных уровнях играют важную роль в развитии двусторонних отношений. Отмечалось, что сотрудничество между Азербайджаном и Иорданией основывается на принципах дружбы и братства.

Стороны отметили наличие хороших возможностей для укрепления партнерства в политической, экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной, инвестиционной, гуманитарной и других сферах. Также состоялся обмен мнениями по региональной повестке, вопросам дальнейших контактов, расширения деятельности межправительственной комиссии и развития межпарламентского сотрудничества.

Отдельное внимание было уделено взаимодействию в сфере туризма. В этом контексте обсуждался вопрос открытия регулярного прямого авиасообщения между Азербайджаном и Иорданией.