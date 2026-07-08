Соглашения на сумму не менее $50 млрд подписаны в рамках форума оборонной промышленности на полях саммита НАТО в Анкаре.

Об этом сообщает газета Türkıye.

По информации издания, контракты охватывают закупки систем ПВО, БПЛА, реализацию совместных проектов в области вооружений и боевой техники.

Генсек НАТО Марк Рютте сообщал на полях саммита, что 20 стран альянса примут участие в инициативе Drone Edge, в рамках которой инвестируют $40 млрд в течение ближайших пяти лет в производство беспилотников и средств борьбы с ними. По его словам, натовские страны на саммите в Анкаре заключат контракты в оборонной сфере на десятки миллиардов долларов.