Президент США Дональд Трамп прибыл на саммит НАТО в Анкаре в напряженном настроении. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

«В частных беседах на прошлой неделе многие чиновники выражали беспокойство по поводу того, пройдет ли саммит гладко, учитывая мрачное настроение президента. Президент за закрытыми дверями гневно жаловался на отсутствие поддержки со стороны НАТО, и эта риторика просочилась в его публичные высказывания», — говорится в материале.

Как отмечает CNN, европейские лидеры рассчитывают избежать конфликтов во время встречи в Анкаре и намерены выступить с новыми обязательствами в сфере обороны, чтобы снизить напряженность. По информации телеканала, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте еще во время июньского визита в Белый дом пытался сгладить разногласия между союзниками и президентом США.