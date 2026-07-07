Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил в аэропорту Анкары американского лидера Дональда Трампа.

Эрдоган приветствовал Трампа возле президентского лайнера, после чего они, общаясь, направились к зданию терминала.

После аэропорта Трамп с делегацией проследует в президентский комплекс Бештепе, где пройдут двусторонние переговоры двух президентов.

14:52 Президент США Дональд Трамп прибыл в Анкару, где примет участие в 36-м саммите НАТО, проходящем под председательством Турции.

В ходе двухдневного форума американский лидер примет участие в заседаниях глав государств и правительств стран Североатлантического альянса, а также проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

Ожидается, что одной из первых станет встреча Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В повестке саммита — вопросы укрепления коллективной безопасности, увеличения оборонных расходов союзников, поддержки Украины и развития сотрудничества в сфере оборонной промышленности.