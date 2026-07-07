Армянская политика и дипломатия высшего уровня продолжают преподносить сюрпризы. Не успел растаять в воздухе инверсионный след самолёта главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, как премьер-министр Армении засобирался в Россию. Нет, не в Москву — в Екатеринбург. Здесь с 6 по 9 июля проходит выставка «ИННОПРОМ-2026».

Вроде бы всё в соответствии со статусом. В первоначальном списке спикеров — главы правительств стран ЕАЭС, куда входит и Армения. А Пашинян, напомним, премьер. Однако в Армении сложилась показательная практика. На те мероприятия, где требуется участие глав государств, несмотря на наличие в Армении президента, отправляется Пашинян. Что логично: основные полномочия в руках у премьера. «Премьерские» же встречи и тусовки остаются на долю вице-премьера Мгера Григоряна. А тут в Екатеринбург Пашинян решил отправиться лично.

Более того, он не только принял участие в выставке, но и провёл переговоры с российским премьером Михаилом Мишустиным. В ходе которых глава правительства Армении заявил: «Эта встреча — очень хороший повод, чтобы обсудить весь спектр повестки наших отношений, и после выборов хороший повод, как говорится, сверить часы. В последнее время появились некоторые проблемные вопросы, и, конечно же, я надеюсь, что мы обсудим и решим эти вопросы. И как до выборов, так и после выборов мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений с Российской Федерацией.

И, конечно же, мы заинтересованы в нашем участии в Евразийском экономическом союзе и заинтересованы, чтобы те механизмы, которые предусмотрены Договором о Евразийском экономическом союзе, работали в плановом режиме. И я думаю, что это в интересах дальнейшего развития Евразийского экономического союза». При этом напомним: как раз накануне визита главы Еврокомиссии Пашинян провёл телефонный разговор с Михаилом Мишустиным.

Каким образом Армения собирается участвовать в работе ЕАЭС на фоне своих заигрываний с Евросоюзом, Пашинян не пояснил. И не только потому, что выставка в Екатеринбурге и встреча с Мишустиным для этого не очень подходят.

Такая «дипломатия на два фронта» может иметь множество объяснений. Но не на последнем месте по достоверности — то обстоятельство, что в Ереване явно разочарованы результатами своего сближения с Евросоюзом. На первый взгляд звучит почти парадоксально. Евросоюз и оказывает Армении финансовую поддержку, и осуждает экономическое давление России, и даже обещает закупать армянскую сельхозпродукцию. Но в Ереване, судя по всему, начинают понимать и другое. Развивать отношения с единой Европой — это очень хорошо, но в условиях армянской конкретики Россию она не заменит.

Здесь нужно обратить внимание на те реалии, которые в Ереване стараются не афишировать. В течение последних лет Россия, по существу, взяла Армению на содержание. Это и нефть, газ и необработанные алмазы по внутрироссийским ценам, и содержание инфраструктуры, которая находится частью в российской собственности, частью — в концессионном управлении, и охрана границ, на которую нужны силы и ресурсы, и многое другое. Да, Евросоюз готов помогать Армении, но брать её на содержание, как это делала и, в общем-то, продолжает делать Россия, прижимистые европейцы явно не готовы. Торжественно отправить партию абрикосов или клубники — это да, но вот поставлять энергоносители по ценам значительно ниже мировых — извините и увольте.

И что в этой ситуации остаётся делать Пашиняну? В тех условиях, в которых сегодня находится Армения, восстановлению отношений с Россией даже хотя бы в краткосрочной перспективе альтернативы нет. Другой вопрос, что ему очень хочется продать подороже свои европейские мечты на российском рынке. Отсюда и навязчивые звонки — тактика, хорошо знакомая по 44-дневной войне, — и попытки заквасить любые визиты, и вообще всеми силами демонстрировать желание преодолеть кризис в отношениях с Россией. Деваться уже некуда.

Проблема, однако, в том, что и в России это понимают. И просто ждут, когда Армения сама свалится им в руки, как перезрелый абрикос. А значит, подороже продать свою «евромечту» на российском политическом рынке у Пашиняна вряд ли получится.