Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос призвала европейцев покупать армянские фрукты.

«Это варенье я приготовила из армянских абрикосов. Абрикосы символизируют перемены, происходящие в Армении», — написала еврокомиссар.

«На выборах в прошлом месяце большинство армян проголосовали за партии, стремящиеся к более тесному партнерству с ЕС. Россия пыталась повлиять на результаты голосования, ограничив импорт армянских фруктов и цветов. В свою очередь, ЕС помог Армении, открыв свой рынок для многих из этих продуктов.

Поэтому, когда я была в Армении на прошлой неделе, я вернулась в Брюссель с огромной корзиной абрикосов. Многие из них я раздала друзьям. Из остальных я приготовила варенье.

Когда вы идете в супермаркет, обратите внимание на армянские абрикосы, сливы или черешни. Это шанс сделать что-то небольшое, что может помочь армянским фермерам и поддержать демократический выбор их страны», — отметила Кос.