Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом попросил не продавать американские системы вооружений Турции.

Нетаньяху пожаловался на взгляды президента Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет портал N12 со ссылкой на чиновников из США и Израиля.

«Нетаньяху обратился с просьбой, и президент его выслушал. Поэтому не исключено, что президент передаст Эрдогану послание в духе: «Слушай, может, просто немного сбавишь обороты по этому вопросу»», — говорится в статье.