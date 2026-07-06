ВСУ при помощи БПЛА нанесли удар по градирне строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2 в городе Курчатове. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«Накануне ночью враг пытался атаковать энергоблок Курской АЭС-2», — написал он в «Максе». Предварительно, один дрон ударил по градирне строящегося энергоблока. Глава области отметил, что система охладительной башни еще не была запущена в эксплуатацию.
По словам губернатора региона, работа Курской АЭС-2 не была нарушена, негативные последствия для экологии и людей отсутствуют.
Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон на станции не превышен после атаки БПЛА на градирню. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.
«Курская АЭС работает в штатном режиме <…> Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне естественных значений. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте», — говорится в сообщении.