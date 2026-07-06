Сегодня, 6 июля, исполняется три года со дня создания Бакинской инициативной группы (БИГ).

Организация была учреждена 6 июля 2023 года на международной конференции «К полной ликвидации колониализма», прошедшей в Баку в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

За три года БИГ организовала более 40 международных конференций, 10 из которых состоялись на площадках ООН, подготовила свыше 50 публикаций, подписала 10 меморандумов о сотрудничестве и наладила взаимодействие более чем с 25 странами и заморскими территориями. В Баку также был учрежден Международный фронт деколонизации (FID — Front international de décolonisation).

В октябре 2024 года БИГ представила в Женевском отделении ООН доклад о последствиях французского колониализма, после чего Комитет ООН по правам человека запросил у Франции отчет о событиях в Новой Каледонии. В мае 2025 года деятельность организации была отмечена в докладе Генерального секретаря ООН по программе Международного второго десятилетия лиц африканского происхождения.

24 июня 2026 года БИГ провела мероприятие в здании Конгресса США в Вашингтоне, посвященное праву на возвращение, вынеся на международную повестку тему этнической чистки азербайджанцев. Организация продолжает развивать сотрудничество с международными структурами, научными кругами и институтами гражданского общества.