Армения по итогам переговоров с Россией рассчитывает разрешить имеющиеся между сторонами вопросы в конструктивном ключе. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на переговорах в Екатеринбурге с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

«Конечно же, как я уже сказал, мы настроены конструктивно, чтобы обсудить и разъяснить все вопросы и нюансы. Надеюсь, что по итогам сегодняшних переговоров нам удастся решить конкретные вопросы», — сказал армянский премьер.

По словам Пашиняна, Армения заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Россией. «Как до выборов, так и после выборов мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений с Россией», — подчеркнул премьер-министр Армении.

Он также отметил, что Армения заинтересована в дальнейшем участии в Евразийском экономическом союзе и в том, чтобы механизмы ЕАЭС работали. «Мы заинтересованы в нашем участии в ЕАЭС и заинтересованы в том, чтобы те механизмы, которые предусмотрены договором о ЕАЭС, работали в плановом режиме. Я думаю, что это в интересах дальнейшего развития ЕАЭС», — добавил он.