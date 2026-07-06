Спорт вне политики. Наверняка каждый из нас, даже далекий от мира спорта, слышал это расхожее выражение. К сожалению, если в древние времена этот своего рода девиз действительно оправдывал свое название, то сегодня он практически утратил свою актуальность. Политика — как феномен — проникла не только в спорт, но и чуть ли не во все сферы человеческой жизнедеятельности. И данное обстоятельство не может не расстраивать истинных любителей спорта. Особенно, если политический окрас приобретает самый культовый его вид — футбол. Это само по себе уже удручающий момент, но когда речь идет о мировом первенстве — событии, которое связывает в единое целое миллионы болельщиков по всему миру — становится обидно вдвойне.

Увы, нынешний чемпионат мира, который проходит сразу в трех странах мира — США, Канаде и Мексике — уже успел омрачиться скандалом, связанным с ФИФА. Скандал разразился после того, как ФИФА приняла решение об отмене дисквалификации футболиста сборной США Фоларина Балогуна.

Напомним, что в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины американский нападающий получил прямую красную карточку за грубый фол во втором тайме и был удален с поля. По общим футбольным правилам, он не имел права выходить на поле в 1/8 финала против бельгийцев. Но решение ФИФА фактически сломало логику футбольных правил.

Одной из первых отреагировала на это Федерация футбола Бельгии. Будущий соперник сборной США по 1/8 финала заявил, что «поражен решением ФИФА».

«ФИФА основывает своё решение на статье 27 дисциплинарного кодекса. Это положение гласит, что дисциплинарный комитет может приостановить действие ранее наложенной санкции. Однако статья 66.4 того же кодекса чётко говорит, что красная карточка автоматически влечёт дисквалификацию на следующий матч», — говорится в заявлении Федерации футбола Бельгии.

И вот здесь главный вопрос: если одно и то же правило можно трактовать по-разному, то остается ли оно вообще правилом? Ведь футбол всегда держался на простом принципе — нарушил, получи наказание. Без исключений, и без всякого «но». Однако, судя по всему, не все так однозначно.

Тем временем журналист Бен Джейкобс прямо заявил, что решение ФИФА о приостановке дисквалификации Фоларина Балогуна было принято после контактов с Белым домом и президентом ФИФА Джанни Инфантино. Хотя официальных подтверждений этому нет, но сам факт таких разговоров уже бьёт по репутации турнира.

И самое опасное — это уже стало прецедентом. Так, федерация футбола Франции, посчитав, что если правила меняются для США, то чем хуже Франция, обратилась в ФИФА с просьбой пересмотреть желтую карточку Майкла Олисе, полученную в матче против Парагвая. И если так пойдет дальше, футбол рискует превратиться в бесконечные жалобы, апелляции и попытки «переиграть» решения задним числом. Одним словом, ящик «футбольной пандоры» открыт.

Между тем страдает сам футбол, так как игра начинает уходить с поля в кабинеты. Вместо футбола — споры. Вместо эмоций — бумаги. А как же болельщики? Они становятся заложниками всего этого. Люди ждут матчей, голов, драмы, радости, поражений, настоящих эмоций. А им всё чаще показывают не игру, а разбор правил, трактовки статей и громкие скандалы.

Чемпионат мира должен быть праздником. Тем самым моментом, когда весь мир на пару недель живёт одной игрой. Когда на трибунах нет политики, а есть только футбол. Но сейчас этот праздник оказывается под шумом скандалов и подозрений. И от этого особенно горько. Потому что футбол всегда был про честность и поле. Про то, что решает не кабинет и не звонок, а 90 минут, иногда, дополнительное время и серия пенальти в игре. Но если все это начинает рушиться, то рушится вера в саму игру.

Да, болельщик может простить поражение, проглотить обиду из-за ошибки судьи. Но он никогда не смирится с ощущением, что правила стали разными для всех, а он всего лишь наблюдатель политического шоу на футбольном поле.

P.S. Матч между США и Бельгией состоится 7 июля в 4 часа утра по бакинскому времени. Несложно представить состояние бельгийских болельщиков, игроков и тренерского состава в случае проигрыша сборной Бельгии. Особенно, если гол забьет один из главных фигурантов скандала Фоларин Балогун. Да, американцы будут несказанно рады победе, но ощущение не совсем честной игры надолго останется в их памяти. Во всяком случае, так было бы честнее…