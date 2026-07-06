На фоне топливного кризиса жители российской сельской местности стали чаще покупать лошадей вместо автомобилей для поездок по бездорожью и работы в хозяйстве.

Как сообщает Mash со ссылкой на заводчиков, спрос на рабочих лошадей за последние недели вырос в несколько раз. Если раньше животное могло ждать покупателя два-три месяца, то теперь хозяйства за месяц продают или бронируют по семь-восемь лошадей.

Стоимость рабочей лошади — от 100 до 200 тыс. рублей. Несмотря на расходы на сено, подковы и ветеринара, для части сельских жителей лошадь оказалась дешевле УАЗа или «Нивы».