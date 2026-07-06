Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного резидента-координатора Организации Объединенных Наций (ООН) в Азербайджане Дмитрия Шлапаченко.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам текущей повестки сотрудничества между Азербайджаном и ООН, перспективам развития партнерства, а также региональной и международной безопасности.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов отметил, что долгосрочное и эффективное сотрудничество между Азербайджаном и ООН успешно развивается по различным направлениям. Он подчеркнул, что в следующем году исполнится 35 лет со дня установления сотрудничества между Азербайджаном и ООН, и эта знаменательная дата открывает новые возможности для дальнейшего укрепления партнерства.

Стороны отметили активную роль Азербайджана в решении глобальных вызовов. Было подчеркнуто, что в последние годы страна успешно принимала ряд крупных международных мероприятий, а проведение COP29 и Всемирного форума городов на высоком уровне стало свидетельством приверженности Баку многостороннему сотрудничеству. В этом контексте было отмечено, что подписание Рамочного документа о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2026–2030 годы открыло новый этап взаимодействия с системой ООН. Также было указано, что Азербайджан и в дальнейшем примет ряд международных мероприятий.

В ходе встречи также обсуждалась роль Азербайджана как надежного моста между Европой и Азией, реализуемые проекты по развитию транспортных и коммуникационных связей, возрастающее значение Среднего коридора, а также развитие сотрудничества со странами Центральной Азии, в том числе новые возможности в рамках формата сотрудничества «C6».

Касаясь вопросов региональной безопасности, Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о сложившихся в регионе реалиях в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях, а также о мерах по обеспечению безопасного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные места.

Говоря о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, министр подчеркнул важность использования существующих возможностей для достижения устойчивого мира.

Джейхун Байрамов пожелал новому представителю ООН успехов в работе. Новый постоянный координатор ООН в Азербайджане Дмитрий Шлапаченко выразил удовлетворение началом своей деятельности в стране и заявил, что ООН заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с Азербайджаном по всем направлениям, а также в укреплении партнерства в сфере достижения Целей устойчивого развития.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по другим вопросам двусторонней и региональной повестки, представляющим взаимный интерес.