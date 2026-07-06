Большинство жителей Израиля считают риск гражданской войны вполне реальной угрозой. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Jewish People Policy Institute.

Согласно опросу, 60% респондентов заявили, что считают угрозу гражданской войны «реальной и вполне конкретной». Кроме того, 79% участников исследования назвали прошедший год неблагоприятным с точки зрения общественной ситуации в стране.

Пессимистично оценивают будущее Израиля 49% опрошенных. При этом 52% респондентов считают высокой вероятность политического убийства премьер-министра или другого высокопоставленного государственного деятеля.

Президент института Йедидия Штерн отметил, что, несмотря на устойчивость израильского общества, оно остается глубоко расколотым. По его словам, внутренний раскол все чаще воспринимается гражданами как главная угроза для страны.