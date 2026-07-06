На окраине города Бербера продолжается строительство военной инфраструктуры на территории аэропорта, который, по данным французского издания, должен стать совместной базой для Объединённых Арабских Эмиратов, США и Израиля. Спутниковые снимки свидетельствуют о масштабных земляных работах, включая строительство подземных объектов, которые, по оценке источников в сфере безопасности, могут использоваться для хранения боеприпасов и топлива.

Как отмечает издание, активная фаза строительства совпала с признанием Израилем независимости Сомалиленда в декабре 2025 года. По мнению авторов материала, это может быть связано со стремлением Израиля создать стратегический плацдарм в районе Аденский залив, неподалёку от побережья Йемена, где действуют поддерживаемые Ираном хуситы.

По информации Le Monde, строительство ведут ОАЭ в рамках соглашения о военном сотрудничестве с Сомалилендом, подписанного ещё в 2017 году. Источники издания утверждают, что объект также создаётся в интересах США и Израиля, хотя официально существование подобного трёхстороннего соглашения стороны не подтверждают.

Издание также сообщает, что представители израильских военных структур уже посещали Берберу, а делегации AFRICOM регулярно инспектируют объект. По оценке источников, Вашингтон рассматривает Берберу как возможную альтернативу своей базе в Джибути, откуда американские силы ограничены в проведении операций против хуситов.

Напомним, что порт и аэропорт Берберы имеют стратегическое значение благодаря своему расположению у входа в Красное море и вблизи Баб-эль-Мандебского пролива — одного из ключевых маршрутов мировой морской торговли.