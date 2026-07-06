Президент Украины Владимир Зеленский после массированной российской атаки 6 июля заявил, что украинской ПВО не хватает ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, способных уничтожать баллистические ракеты.

По словам Зеленского, украинские военные успешно сбивают российские беспилотники и крылатые ракеты, однако не могут эффективно противодействовать баллистическим ударам из-за дефицита боеприпасов для Patriot.

Президент Украины призвал США и европейских союзников принять решительные решения по усилению украинской противовоздушной обороны на предстоящем саммите НАТО в Анкаре. Он подчеркнул, что у западных партнеров достаточно ресурсов для поставок необходимых ракет.

«Пока ракеты для Patriot остаются на складах союзников, это только поощряет Россию и дальше наносить удары по жилым домам», — заявил Зеленский.

По его словам, дополнительные поставки ракет-перехватчиков помогут усилить защиту украинского неба и сохранить жизни мирных жителей.