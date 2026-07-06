Топливный кризис в регионе; лидерство Таджикистана в остром недоедании детей; новые правила жизни в Казахстане; миллиардные инициативы Узбекистана; деньги для Душанбе; стратегическое партнёрство государств ЦА с Грузией: эти и другие темы — в нашем обзоре.

Временный запрет России на экспорт горюче-смазочных материалов (ГСМ), в частности — бензина, серьёзно отразился на соответствующем рынке государств Центральной Азии. Речь, в первую очередь, о Таджикистане и Кыргызстане, поскольку Казахстан и Туркменистан имеют собственные нефтеперерабатывающие мощности. А вот РТ и КР почти все топливо импортируют из России.

«Азия-плюс» приводит комментарий экономиста Нургуль Акимовой, в соответствии с которым в краткосрочной перспективе альтернативы российским поставкам не просматривается, а если она и найдётся, то потребует значительных инвестиций в инфраструктуру и обойдётся дороже российских ГСМ.

А по данным S&P Global Energy, страны Центральной Азии ищут альтернативные поставки топлива в Азербайджане, Туркменистане и Иране – «по более дорогими вариантам».

Министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана подтвердило зависимость от России в поставках топлива: в прошлом году республика импортировала из РФ более 1,2 млн тонн нефтепродуктов и сжиженного газа – на 17,5% больше, чем годом ранее. А в самом Таджикистане в 2025-ом произведено 2109 тонн бензина, 3111 тонн дизельного топлива, более 4587 тонн мазута, около 2587 тонн битума и 350 тонн нефтяного кокса. Добыча нефти составила 18 546 тонн.

Что же касается Кыргызстана, по данным «Восточного экспресса 24», ощутим дефицит бензина марок АИ-95 и АИ-98: «На этом фоне казахстанская сторона сталкивается с угрозами нелегального вывоза топлива через общую границу». Отмечается также, что КР зависит от импорта нефтепродуктов на 90%.

Касательно Казахстана. По данным 24.kg, Бишкек направил запросы на импорт нефти из Казахстана, России, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана. По информации западных и центрально-азиатских СМИ, Казахстан готовится поставить в Россию около 50 тыс. тонн бензина Аи-92 и Аи-95 в июле–августе — с Павлодарского НХЗ и НПЗ «Конденсат».

Таджикистан является «лидером» в регионе по детскому истощению на фоне снижения уровня общего недоедания. Республика сохраняет статус одной из наиболее уязвимых территорий Европы и Центральной Азии в сфере продовольственной безопасности, о чем свидетельствует последний аналитический отчёт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

С документом ознакомился «Восточный экспресс 24», поведавший, что «республика демонстрирует наивысший в регионе уровень острого недоедания или истощения среди дошкольников». Доля таких детей достигает 6,4%, что существенно превышает средние цифры по Центральной Азии (2,1%), а также опережает Литву (4,9%) и Туркменистан (4,1%). В то же время фиксируется прогресс в борьбе с задержкой физического развития: данный индикатор сократился вдвое с 2012 года, опустившись до 13%, однако все ещё превышает среднеазиатский уровень в 7,4%.

Доступ к качественным продуктам остаётся ограниченным: каждый четвёртый житель Таджикистана сталкивался с дефицитом продовольствия (средний показатель по региону — 16,2%). Финансовая доступность здорового рациона – под вопросом для 24% населения республики. По этому индикатору Таджикистан уступает лишь Кыргызстану (30,4%), тогда как в Узбекистане и Казахстане цифры составляют 13% и 4-5% соответственно.

Серьёзным вызовом остаётся, кроме того, здоровье женщин: анемия диагностирована у 37% гражданок репродуктивного возраста при среднем показателе по региону в 32%. Параллельно фиксируется проблема лишнего веса — ожирение выявлено у 24% взрослых, что выше глобального, но немного ниже среднеазиатского (25,1%) уровня.

Совокупный государственный долг стран Центральной Азии превысил 140 млрд долларов. Основная часть этой суммы приходится на Казахстан и Узбекистан: в общей сложности — 123,5 млрд долларов, или около 88% от общего объёма, передаёт inbusiness.kz со ссылкой на Telegram-канал «Геостатистика».

Поясняется, что более высокий уровень задолженности этих стран связан с масштабами их экономик, а также с активным привлечением внешнего и внутреннего финансирования. Заёмные средства направляются, в частности, на реализацию инфраструктурных проектов, модернизацию транспортной и энергетической систем, на покрытие бюджетных потребностей.

Отмечается также, что сам по себе большой государственный долг не является критическим показателем. Ключевое значение имеют его соотношение с ВВП, стоимость обслуживания и способность государства своевременно выполнять долговые обязательства.

По оценкам экспертов, страны региона сохраняют взвешенный подход к долговой политике. Они сочетают привлечение заёмных средств с контролем за уровнем долговой нагрузки, а также постепенно расширяют внутренний рынок заимствований и диверсифицируют источники финансирования, снижая зависимость от отдельных кредиторов.

Казахстан

О том, что новая Конституция Казахстана вступила в силу с 1 июля 2026 года, Minval уже сообщал. И вот президент страны Касым-Жомарт Токаев, в рамках действия нового Основного закона, подписал указ о назначении выборов в курултай (однопалатный парламент республики) на 23 августа 2026 года. В его состав войдут 145 депутатов, избранных прямым тайным голосованием по единой общенациональной партийной системе. Срок полномочий депутатов – пять лет.

До принятия новой Конституции, в стране на протяжении более 30 лет, работал двухпалатный парламент, сложивший полномочия 30 июня.

По пояснению первого заместителя руководителя администрации президента РК Ерлана Карина, «Принятие новой Конституции означает переход к … современной и динамичной государственно-политической модели». И предстоящее голосование в однопалатный парламент станет не только очередной электоральной кампанией, но и важнейшим этапом практической реализации конституционной реформы.

Казахстан и Грузия официально вывели отношения на уровень стратегического партнёрства, информируют центрально-азиатские и грузинские СМИ. Совместное заявление было принято по итогам переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, находившегося в Астане с официальным визитом.

Стороны договорились разработать «дорожную карту» стратегического партнёрства с охватом ключевых направлений сотрудничества. Это: энергетика, инвестиции, транспорт и логистика; сельское хозяйство, цифровизация, гуманитарные связи, туризм, культура.

Одной из главных тем переговоров стал Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор), связывающий Китай и Центральную Азию с Южным Кавказом, Турцией и Европой через Каспийское море. Токаев заявил о намерении Казахстана наращивать транспортировку нефти по маршруту Баку – Тбилиси — Джейхан. Кроме того, Астана проявляет интерес к использованию потенциала грузинских портов Поти и Анаклия. После реализации проекта современного терминала в Поти РК рассматривает возможность участия в аналогичной инфраструктуре в Анаклия.

По итогам переговоров стороны подписали документы о сотрудничестве в различных сферах. Токаев наградил Кобахидзе орденом «Достық» I степени за вклад в развитие отношений между двумя странами. И в Астане, и в Тбилиси подписание соглашения о стратегическом партнёрстве расценено как «историческое» для грузино-казахстанских отношений.

Стоит добавить, что предварительно премьер Грузии посетил Кыргызстан и Таджикистан, а президент Узбекистана приехал в Тбилиси с государственным визитом (подробности – ниже). Все это свидетельствует о высоком интересе Грузии к сотрудничеству с центрально-азиатским регионом, а последнего – с Тбилиси.

Поставки сырого газа из Казахстана на Оренбургский газоперерабатывающий завод в России возобновились, однако приём сырья пока идёт в ограниченном объёме — около 290 тыс. кубометров в час, передаёт inbusiness.kz со ссылкой на Рейтерс.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов уточнил, что казахстанский газ поступает на Оренбургский ГПЗ примерно на 28% от нормы. После этого на месторождении Карачаганак начали восстанавливаться объёмы добычи.

По данным источника, знакомого с оперативной статистикой, суточная добыча нефти на Карачаганаке к 1 июля выросла до 33 тыс. тонн. За июнь производство составило 976,5 тысячи тонн при плане 984 тысячи тонн.

Карачаганак сократил добычу нефти и газоконденсата после атаки беспилотников на Оренбургский ГПЗ 24 июня. Работа месторождения тесно связана с переработкой газа: без его поставок на очистку оно не может поддерживать добычу в полном объёме.

Напомним, что и осенью прошлого года место имели атаки на Оренбургский ГПЗ, в результате чего добыча на Карачаганаке уже снижалась на 25–30% от обычного уровня.

Компания Air Astana намерена в текущем и следующем году приобрести до 65 новых лайнеров от производителей Airbus и Boeing, информирует «Восточный экспресс 24». Соответствующие планы озвучены президенту Токаеву исполнительным директором Air Astana Ибрагимом Жанлыелом. Парк воздушных судов обновится, в частности, за счёт современных моделей Boeing 787 Dreamliner.

Авиакомпания ориентирована на развитие сети маршрутов и мультимодальных перевозок, а также на увеличение частоты рейсов. Ключевое внимание уделяется цифровизации процессов и внедрению новейших технологических решений.

В сентябре в Казахстане откроют университет искусственного интеллекта Qazaq AI Research University. Обучение в нем будет полностью бесплатным. Об этом в кулуарах Совета иностранных инвесторов сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передаёт inbusiness.kz.

«Обучение будет бесплатным, по грантам. Первый набор составит до 500 человек. … Учиться будут четыре года — бакалавриат, один-два года — магистратура. Пока будет буквально две-три программы, но зато в партнёрстве с Carnegie Mellon University, с Shanghai Innovation Institute, с Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence», — пояснил министр.

По его словам, статус у нового ВУЗа – экспериментальный. Он будет открыт и для обучения иностранцев. Саясат Нурбек подчеркнул, что подобных высших учебных заведений пока немного. Среди них — Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence в ОАЭ, Northeastern University в Бостоне и Shanghai Innovation Institute в Шанхае.

«Скроешь лицо – плати»: в Казахстане вступило в силу наказание в виде штрафа за «неправильный» внешний вид граждан. Сокрытие лица в общественных местах запрещено из соображений ужесточения контроля за соблюдением норм общественной безопасности. МВД республики уточняет: речь идёт не только о ношении религиозных или субкультурных атрибутов, но и любых предметов одежды, которые полностью или частично закрывают лицо человека, находящегося в общественном месте.

Нарушившим соответствующее правило в первый раз полиция «простит» и вынесет официальное предупреждение. При повторном нарушении «своевольным» придётся выложить сумму в размере 10 МРП (базовая расчётная величина, используемая в Казахстане для исчисления пенсий, пособий, налогов, штрафов и иных платежей). 1 МРП равен 4 325 тенге. Таким образом, сумма штрафа за повторное нарушение составит 43 250 тенге.

МВД РК также отмечает, что полного запрета на ношение масок и шарфов, закрывающих лицо, нет. Определены четыре исключения: сильный мороз, метель, песчаная буря и другие природные явления, при которых требуется защита лица; медицинские показания: ношение защитных масок по назначению врача или в период эпидемий; профессиональная экипировка (для сотрудников спецподразделений, инкассаторов, иных); участие в официальных спортивных соревнованиях, театральных представлениях или культурных акциях.

Ещё об одном жёстком правиле, введённом для бизнеса при пересечении границы республики. По данным Lada.kz, теперь органы государственных доходов официально имеют право блокировать зарубежные поездки для топ-менеджмента компаний и владельцев бизнеса.

Решение о запрете на выезд может быть вынесено в отношении первых руководителей, юридических лиц и топ-менеджеров, официально исполняющих их обязанности; глав структурных и обособленных подразделений компаний; индивидуальных предпринимателей; граждан, имеющих частную практику (адвокаты, нотариусы, аудиторы, частные судебные исполнители, медиаторы).

Фискальные органы не смогут накладывать вето на выезд за рубеж произвольно. В частности, границу закроют за налоговую задолженность, а также по другим соображениям, внушающим подозрение в отношении выезжающего за рубеж.

Узбекистан

Государственный визит президента Шавката Мирзиеева в Грузию (первый столь высокого уровня за последние 23 года) увенчался подписанием с премьер-министром последней Декларации об установлении стратегического партнёрства между двумя странами. Делегации сторон также подписали ряд соглашений и меморандумов, включая программу сотрудничества между правительствами двух стран на 2026−2027 годы.

В Тбилиси состоялись переговоры Мирзиеева с президентом и премьер-министром страны – Михаилом Кавелашвили и Ираклием Кобахидзе. Особый акцент был сделан на взаимодействии Узбекистана и Грузии в транспортно-логистической сфере, создании дополнительных возможностей для расширения географии экспорта узбекской продукции (в настоящее время товарооборот между странами не превышает 280 млн долларов) путём эффективного использования потенциала грузинских портов Поти и Батуми на Чёрном море.

Стороны также обсудили перспективы развития Среднего коридора и вопросы укрепления координации в рамках международных форматов. В этом контексте были отмечены возможности, которые открывает стратегическое партнёрство как для развития двусторонних отношений, так и для укрепления взаимосвязанности между Южным Кавказом и Центральной Азией.

Мирзиеев выступил с инициативой сопряжения железнодорожной магистрали Китай-Кыргызстан-Узбекистан с международным железнодорожным коридором Баку-Тбилиси-Карс.

Михаил Кавелашвили вручил Шавкату Мирзиееву государственную награду Грузии — орден «Золотое руно», которым награждаются иностранные граждане, внёсшие особый вклад в развитие грузинского государства.

Достигнута договорённость об открытии посольства Узбекистана в Тбилиси, где Мирзиеев и Кобахидзе приняли участие в церемонии открытия памятника узбекскому поэту и мыслителю Алишеру Навои. Его имя также присвоено одному из центральных парков грузинской столицы.

За день до визита Мирзиеева в Грузию, в Тбилиси состоялся грузино-узбекский бизнес-форум, на котором представители узбекской стороны пригласили компании из Грузии развивать сотрудничество по ряду направлений, в частности, разместить производство на территории Ташкентского фармацевтического парка с последующим выходом продукции на рынки Центральной Азии.

Акцент также был сделан на кооперации сторон в отраслях виноделия, сельскохозяйственной переработки, брендирования и премиальной упаковки для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Речь шла и о сотрудничестве сторон в энергетике, электротехнике, сфере цифровых услуг.

Ключевым направлением партнёрства названа логистика (использование Среднего коридора для выхода Узбекистана к Чёрному морю и европейским рынкам). Имеется в виду, в частности, создание торгово-логистического хаба и производственных мощностей на территории свободной индустриальной зоны в портовом городе Поти.

В работе форума приняли участие более 300 руководителей и представителей компаний, финансовых институтов, отраслевых ассоциаций обеих стран. По итогам форума был подписан ряд двусторонних документов.

Узбекистан готовит сеть логистических хабов, дабы стать ключевым транзитным узлом между Китаем, Европой и Южной Азией. Соответствующая повестка рассмотрена президентом Мирзиеевым, информирует Eurasia Today. Поясняется, что через Узбекистан проходят около 4 тыс. километров международных транзитных коридоров, а протяжённость железнодорожной сети составляет 4,7 тыс. километра. Ключевой момент проекта – создание специализированных логистических зон в шести городах и районах республики.

Один из них – Ханабад («ворота китайского пути»), рассматривается для обслуживания направления Китай — Центральная Азия — Каспийское море — Кавказ – Европа; Китай — Центральная Азия — Трансафганский маршрут и Китай — Центральная Азия — Иран.

Остальные пять зон в разных районах страны будут «работать» как «ворота Среднего коридора» с ориентацией на маршруты в сторону Каспия, Кавказа, Европы и Ирана; как «ворота Трансафганского коридора» с выходом на Пакистан.

Узбекистан и США договорились о льготных тарифных режимах при взаимной торговле. Как пишет ИА «Фергана», об этом сообщил специальный представитель президента РУз по вопросам Всемирной торговой организации (ВТО) Азизбек Урунов в своём LinkedIn. Договорённость о взаимных уступках достигнута в ходе переговоров сторон в Ташкенте, в которых приняли участие президент Мирзиеев и торговый представитель США Джеймисон Грир.

Договорённости касаются предоставления Узбекистаном американцам благоприятного тарифного режима для широкого перечня промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции. США, в свою очередь, обязуются рассмотреть тарифные меры в отношении узбекских товаров, а также не вводить дополнительных пошлин помимо тех, которые зафиксированы действующим законодательством Соединённых Штатов.

Напомним, в последнее время наблюдается значительное укрепление экономических связей между Узбекистаном и США. В частности, ранее Мирзиеев и Трамп объявляли о подписании контрактов на 32 млрд долларов, включая покупку Ташкентом американских самолётов Boeing на 8,5 млрд долларов. Кроме того, США намерены инвестировать в добычу в Узбекистане критически важных минералов.

Таджикистан

Совет директоров Всемирного банка одобрил второй этап финансирования строительства Рогунской гидроэлектростанции. Как сообщает «Азия-плюс», информация об этом размещена на официальной странице проекта Рогунской ГЭС Всемирного банка. Речь об утверждении выделения Таджикистану гранта в размере 300 млн долларов. В результате общий объем финансирования ВБ для Рогунской ГЭС достиг 650 млн.

Ожидается, что реализация проекта позволит создать более 30 000 прямых и косвенных рабочих мест, улучшить доступ к надёжной и устойчивой электроэнергии для более чем 10 миллионов жителей Таджикистана, а также увеличить производство возобновляемой энергии в Центральной Азии.

После полного ввода ГЭС в эксплуатацию она ежегодно сможет вырабатывать 14 400 гигаватт-часов возобновляемой электроэнергии, что эквивалентно примерно 60% нынешнего объёма производства электроэнергии в стране. Это позволит устранить регулярные зимние ограничения подачи электроэнергии

Кроме того, Совет директоров ВБ одобрил предоставление Таджикистану гранта в размере 100 млн долларов от Международной ассоциации развития (МАР) — в поддержку реализации ключевых экономических реформ, в том числе в цифровом, авиационном и энергетическом секторах.