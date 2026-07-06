Госдума РФ рассмотрит на этой неделе законопроект, который увеличит перечень административных правонарушений, за которые иностранным гражданам, помимо штрафа, может грозить выдворение из России. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

С учетом поправок список таких нарушений предлагается расширить с 22 до 45 статей КоАП. В него, в частности, войдут дискриминация по признакам пола, расы, национальности, языка или религии, а также неповиновение законным требованиям военнослужащих, охраняющих государственную границу.

По словам Володина, изменения направлены на повышение общественной безопасности и наведение порядка в миграционной сфере. Помимо этого, на текущей неделе депутаты планируют выйти на принятие законов, касающихся регулирования трудовой деятельности мигрантов.