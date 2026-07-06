Представителей коренных, особенно малочисленных, народов России принудительно призывают на военную службу и отправляют на войну против Украины.

Об этом заявил представитель Всемирного черкесского агентского движения Ибрагим Яганов, выступая по видеосвязи из Франции на международной конференции «Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы», передает Report.

По словам Яганова, черкесы, как и многие другие народы, оказываются втянуты в российско-украинскую войну, в результате чего уже погибло большое число представителей этого народа.

Он подчеркнул, что у черкесов нет ни причин, ни обязательств поддерживать эту войну. Несмотря на это, по утверждению Яганова, российские силовики задерживают молодых людей, проводят ночные рейды и ставят их перед выбором: тюремное заключение за отказ от службы или подписание контракта и отправка на фронт.

Яганов также заявил, что часть задержанных подписывает контракты, опасаясь преследования своих семей, а отказавшиеся, по его словам, подвергаются жестокому обращению в местах лишения свободы.

По его словам, давление и насилие доходят до такой степени, что люди в итоге соглашаются подписать контракт и отправиться на войну, не понимая, за какую цель и против кого их заставляют воевать.