Администрация президента США считает, что Украина должна придерживаться оборонительной тактики, заявил The Times американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Администрация Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, разумеется, ведем переговоры, должны максимально перейти в оборону», — сказал он.

Вэнс также указал, что летом 2023 года главной темой обсуждений был вопрос, следует ли Украине переходить в крупное контрнаступление.

«Практически весь западный мир, включая президента [США Джо] Байдена, подталкивал украинцев к массированному контрнаступлению, которое, оглядываясь назад, оказалось стратегической и тактической катастрофой», — добавил вице-президент.