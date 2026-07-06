Украина ведет активные переговоры с 15 странами-членами НАТО по заключению новых соглашений в области беспилотных технологий.

Об этом сообщила постоянная представительница Украины при Альянсе Алёна Гетьманчук на брифинге в штаб-квартире НАТО, пишут украинские СМИ.

По словам Гетьманчук, диалог с партнерами направлен на подписание так называемых drone deal («дроновых соглашений»), что предполагает совместные проекты и обмен технологиями в производстве беспилотников. Украинская делегация уже подтвердила участие в Форуме оборонных индустрий, который пройдет на полях саммита НАТО в Анкаре. Это мероприятие обещает стать крупнейшим в своей истории и станет важной платформой для обсуждения новых возможностей сотрудничества.

Постоянная представительница отметила, что в настоящее время происходит активная интеграция оборонных индустрий Украины и государств-членов НАТО. Она подчеркнула, что форум в Анкаре станет возможностью для презентации украинских достижений в области оборонных технологий и демонстрации глубокой кооперации с партнерами. Гетьманчук также акцентировала внимание на том, что интерес к украинским разработкам существенно возрос после того, как ими заинтересовались страны Ближнего Востока, что привело к активизации сотрудничества и с европейскими государствами.

Саммит НАТО, на котором ожидается подписание новых дроновых соглашений, пройдет 7-8 июля в столице Турции Анкаре.