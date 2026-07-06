Почти половина поляков (46,6 %) считают Украину ответственной за обострение дипломатического конфликта между Варшавой и Киевом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research для RP.pl.

Респондентов спросили, кто, по их мнению, ответственен за эскалацию конфликта между Польшей и Украиной.

Большинство — 46,6% — ответили, что Украина. В то же время 12,7% считают, что Польша.

Еще 25,4% респондентов считают, что обе стороны несут ответственность за эскалацию.

11,4% участников опроса не имеют мнения по этому вопросу, а 4% ответили, что не слышали о конфликте.