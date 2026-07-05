Власти департамента Восточные Пиренеи на юго-западе Франции эвакуируют 10 тыс. человек, проживающих в зоне, охваченной масштабным лесным пожаром, который пока не удается взять под контроль. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Согласно последнему распоряжению властей, было решено объявить полную эвакуацию в коммуне Ий-сюр-Тет, где проживает примерно 5,5 тыс. человек. Их направят в район Мулен-а-Ван в Перпиньяне, пока пожарным не удастся обезопасить район. Еще около 5 тыс. человек были эвакуированы из 19 коммун и ряда кемпингов, расположенных в области Аспр и рядом с ней.