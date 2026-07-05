Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Германия находится на пути превращения в военную державу.

«Это правильно, и я это приветствую», — ответил он в интервью журналу Der Spiegel на замечание о том, что у ФРГ скоро может появиться новая роль в НАТО.

«Я хорошо помню время, когда ваша страна по расходам на оборону занимала четвертое место после США, Великобритании и Франции. Это радикально изменилось», — сказал Столтенберг.

«Германия находится на пути превращения в важную военную державу», — отметил он, заявив, что значительный вклад в такую трансформацию внес министр обороны ФРГ Борис Писториус.