Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет никакой гарантии вечного существования альянса.

«Никто не может гарантировать, что НАТО будет существовать вечно. Но я думаю, что главы государств и правительств сейчас должны меньше спекулировать на теме сценариев будущего, а лучше сконцентрироваться на срочно необходимых мерах», — сказал он в интервью журналу Der Spiegel.

Столтенберг считает, что европейским странам — членам НАТО следовало бы «гораздо раньше начать больше инвестировать в оборону».

«Они начали это делать, мы видели значительное повышение расходов на оборону, в том числе в Германии. Но, конечно, все это могло бы произойти быстрее», — констатировал бывший генсек.