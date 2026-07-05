Госдолг Франции достиг катастрофических масштабов, и для решения этой проблемы потребуется не только сокращение расходов, но и вклад всех жителей республики. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Франции и кандидат в президенты от партии «Горизонты» Эдуар Филипп.

«Задолженность просто катастрофическая», — признал он, выступая на митинге в Париже перед своими сторонниками.

В этом контексте он раскритиковал своих потенциальных конкурентов из числа правых и левых партий, которые, по его словам, считают, что «это не страшно» и якобы долг можно легко покрыть. По его словам, другие политики хотят сделать это за счет будущего молодого поколения, тогда как он намерен добиваться снижения дефицита бюджета не только за счет снижения расходов, но и за счет распределения усилия среди всех жителей страны.

«Я буду просить о приложении усилий, но о справедливых, совместных и распределенных во времени усилиях», — сказал он.

Экс-премьер пообещал «защитить представителей рабочих профессий» и заверил, что не будет облагать дополнительными налогами предприятия, «которые и так уже платят слишком много». Вместе с тем он заявил о необходимости сократить социальные расходы и ликвидировать налоговые льготы, а также призвал государственные ведомства подать другим пример, сократив бюджетные траты.

При этом Филипп допустил, что «пенсионерам придется вносить больший вклад в финансирование системы социального обеспечения», а работникам предприятий может потребоваться «работать дольше».

Большое внимание в своей полуторачасовой речи лидер «Горизонтов» уделил вопросу образования. Он пообещал «вернуть школу в сердце республики» и провести самую масштабную перестройку образовательной системы со времен Жюля Ферри — министра просвещения Франции в 1879-1883 годы — которая бы включала в том числе повышение оплаты труда педагогов, пересмотр школьной программы в сторону сокращения учебного дня, дабы обеспечить больше времени на выполнение домашних заданий, а также сокращения летних каникул. «Я хочу, чтобы каждый ученик во Франции имел доступ к универсальной академической поддержке, сочетающей индивидуального помощника на базе искусственного интеллекта и команду учителей, а может быть, даже бывших учителей и студентов-волонтеров», — сказал он.