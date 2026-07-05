Президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что у нового премьер-министра страны Петера Мадьяра нет правовых оснований для смещения его с должности.

«У меня нет причин уходить в отставку, и премьер-министр пока не представил никаких правовых оснований для того, чтобы сместить меня с моего поста», — отметил он в интервью польскому еженедельнику Do Rzeczy.

Шуйок добавил, что Мадьяр оправдывает его отстранение политическими соображениями.

Мадьяр накануне объявил, что правительство внесло в парламент Венгрии 17-ю поправку к Конституции, предусматривающую отстранение от должности действующего президента республики.

В конце мая Мадьяр призвал Шуйока уйти в отставку.