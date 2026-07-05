Западные страны помогают Киеву наводить вооружения по целям в России, фактически идет настоящая война, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как «специальная военная операция» (кавычки Minval). Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру», — сказал Песков в интервью службе «Вести».