Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Польшу задуматься с учётом расположения в стране многочисленных предприятий по производству БПЛА.

«Им в любом случае есть смысл думать. На территории Польши находится очень много предприятий, которые делают дроны, которые потом летят в нашу сторону, которые атакуют наших военных», — отметил он в интервью службе «Вести».

Песков добавил, что «в этом ничего хорошего нет».

«Я бы не превращался в… предсказателя апокалипсиса, но то, что это происходит на территории Польши, это просто чистая констатация», — отметил представитель Кремля.

Он также напомнил о публикации Министерством обороны России списка подобных предприятий в Европе.

В то же время Песков назвал «ужастиками» статьи в зарубежных СМИ о возможном ударе со стороны России по Польше в течение ближайших месяцев.