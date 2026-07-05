Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Польшу задуматься с учётом расположения в стране многочисленных предприятий по производству БПЛА.
«Им в любом случае есть смысл думать. На территории Польши находится очень много предприятий, которые делают дроны, которые потом летят в нашу сторону, которые атакуют наших военных», — отметил он в интервью службе «Вести».
Песков добавил, что «в этом ничего хорошего нет».
«Я бы не превращался в… предсказателя апокалипсиса, но то, что это происходит на территории Польши, это просто чистая констатация», — отметил представитель Кремля.
Он также напомнил о публикации Министерством обороны России списка подобных предприятий в Европе.
В то же время Песков назвал «ужастиками» статьи в зарубежных СМИ о возможном ударе со стороны России по Польше в течение ближайших месяцев.