Угрозы и вызовы для Евроатлантики, Украина и южный фланг НАТО будут в числе основных тем саммита альянса в Анкаре 7-8 июля. Об этом сообщил глава Управления по коммуникациям администрации турецкого президента Бурханеттин Дуран.

«На саммите в соответствии с концепцией всестороннего подхода будут оценены шаги, предпринятые в рамках решения об увеличении бюджетов на оборону, а также укрепления альянса в области сдерживания и защиты. Также на уровне лидеров в стратегическом контексте состоится обмен мнениями по темам угроз, рисков и вызовов для Евро-Атлантического региона. Будут обсуждаться ситуация в Украине и последние события на южном фланге НАТО», — написал Дуран в Х.

Заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств стран-союзников, которое проведет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, состоится 8 июля. 7 июля турецкий лидер и его жена Эмине Эрдоган встретят глав государств и правительств и их супругов на приеме и ужине в президентском комплексе.

Всего, как сообщило управление, в саммите будут представлены на уровне глава государств и правительств 32 страны, прибудут порядка 100 министров.