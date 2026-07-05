В ночь на 5 июля украинские дроны атаковали ключевой в аннексированном Крыму аэродром Гвардейское, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе отметили, что этот объект используется для базирования оперативно-тактической и морской авиации, обеспечения боевых вылетов, логистики и технического обслуживания самолетов.

Кроме того, украинские военные поразили два автомобильных моста в Донецкой области.

Российские войска использовали эти объекты для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Также под удар попали три российских склада боеприпасов: в районах Макеевки Донецкой области, Довжанска Луганской области и Преображенки Херсонской области.