Во Франции создают роботизированное боевое подразделение (URC), которое сможет выполнять задачи пехотной роты или кавалерийского эскадрона. Проект Pendragon реализуют с 2025 года — в нем участвуют военные, инженеры и представители оборонной промышленности, сообщает Le Point.

«Вместо того чтобы подвергать риску 120—130 военнослужащих, мы будем отправлять наших роботов и беспилотники, — заявил подполковник Кристоф, курирующий тактическую часть проекта.

Как уточняется в публикации, в состав URC войдут около десяти наземных роботизированных платформ и до 60 беспилотников. Управлять ими будут обученные военнослужащие из тыла. Решение об открытии огня останется за человеком.

По данным издания, большинство роботов оснащено двигателями внутреннего сгорания, в перспективе они смогут нести пулеметы и боеприпасы.

Отмечается, что испытания уже проходят на полигоне Сен-Сир-Коэткидан — там отрабатывают взаимодействие машин и дронов, а также систему управления на основе ИИ.

Стоимость одного подразделения — около €10 млн, сказано в публикации.