Германия намерена внести самый большой индивидуальный взнос среди стран НАТО в рамках нового планируемого пакета военной поддержки Украины в размере €70 млрд, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Доля Германии, заявил он в интервью газете Bild, несомненно, будет самым большим отдельным взносом.

Писториус уточнил, что Киев рассчитывает получить финансирование не только за счёт кредитов ЕС, но и из «нового фонда поддержки» на общую сумму €70 млрд.

Ранее газета Politico писала, что участники саммита НАТО в Анкаре 7—8 июля намерены пообещать Украине военную помощь в размере €70 млрд в текущем году.