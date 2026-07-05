Президент Франции Эммануэль Макрон после завершения своих полномочий может получить должность, связанную с французским миллиардером Ксавье Ньелем. Об этом сообщает газета Journal du Dimanche (JDD).

По данным издания, Макрон рассматривает возможность занять пост, который позволит ему сохранить политическое влияние в преддверии президентских выборов 2032 года. Как утверждает JDD, для него может быть создана специальная должность с пока не определенными полномочиями, однако предполагается, что она будет связана со структурами Ксавье Ньеля.

Газета отмечает, что основатель телекоммуникационной группы Iliad поддерживает Макрона с 2017 года и, по мнению авторов публикации, способен предложить ему условия, которые позволят сохранить заметную роль в общественно-политической жизни после ухода с поста президента.

Ранее Макрон заявлял, что после окончания второго президентского срока намерен уйти из политики.

Очередные президентские выборы во Франции запланированы на 18 апреля и 2 мая 2027 года.