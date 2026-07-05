Вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак, представляющий правую коалицию «Конфедерация», выступил с инициативой запретить передачу польского оружия за границу без официального согласия парламента. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Поводом для этого требования стали подозрения в тайных поставках ракет для систем ПВО Patriot Украине.

«У нас есть очень тревожная информация о том, что правительство тайно, через парламент, отправило в Украину ракеты Patriot, которые крайне необходимы для нашей системы ПВО! Если это правда, то это скандал», — написал вице-спикер.

По его словам, это единственные системы, способные сбить российские ракеты «Искандер», которые могут угрожать Польше из Калининградской области России.